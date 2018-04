Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a "cumprir e a ultrapassar em vários domínios" o plano estratégico celebrado com a Comissão Europeia disse hoje no Porto o presidente do Conselho de Administração do banco, Rui Vilar.

Num discurso na sessão de abertura do "XV Encontro Fora da Caixa", que assinala o 142.º aniversário da instituição, Rui Vilar falou da evolução do acordo com a Comissão Europeia que definiu o plano estratégico que guiará o banco público até 2020.

"É um plano estratégico exigente, mas que estamos a cumprir e a ultrapassar em vários domínios", assegurou o gestor, considerando, por isso, estar a CGD "novamente em condições de olhar para o futuro com confiança e de oferecer aos clientes aquilo que esperam e exigem" da instituição.