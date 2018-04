Actualidade

As atletas Beatriz Carneiro, Rita Ferreira e Bruna Gonçalves, do grupo feminino do Acro Clube da Maia, conquistaram hoje a medalha de ouro na 10.? competição mundial por grupos de idade de ginástica acrobática, escalão 13-19 anos.

Na competição, a decorrer desde 04 de abril em Antuérpia, na Bélgica, o trio de atletas portuguesas somou 29.050 pontos e impos-se assim as congéneres da Bélgica (segundo lugar) e Israel (terceiro), indica a Federação Portuguesa de Ginástica (FPG), em comunicado.

Na categoria de par misto, Portugal conquistou a medalha de bronze, no escalão 12-18 anos.