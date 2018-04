Actualidade

O euro subiu hoje face ao dólar, numa altura em que aumenta a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos sobre o conflito na Síria.

Às 18:13 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2341 dólares, quando na segunda-feira à mesma hora negociava a 1,2318 dólares.

Após um ataque no sábado, presumivelmente com armas químicas, contra a cidade rebelde síria de Douma, nos arredores de Damasco, que fez mais de 40 mortos, o presidente norte-americano, Donald Trump, deixou pairar a ameaça de uma intervenção militar, mas a Rússia, aliada do regime sírio, advertiu para as "graves consequências" que uma ação de países ocidentais teria.