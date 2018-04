Actualidade

Três ex-ministros das Finanças disseram hoje, em conjunto e no parlamento, não à reestruturação da dívida pública, considerando que isso teria custos elevados para o país e defendendo que existem outros caminhos para garantir a sua sustentabilidade.

A Comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, no âmbito do grupo de trabalho de avaliação do endividamento público e externo, recebeu hoje três ex-ministros das Finanças: Luís Campos e Cunha (ministro de um governo socialista entre março e julho de 2005), Fernando Teixeira dos Santos (dos governos socialistas entre 2005 e 2011) e Maria Luís Albuquerque (dos governos do PSD/CDS-PP entre 2013 e 2015).

"Reestruturação da dívida pública? Não, obrigado" foi o mote lançado por Campos e Cunha e foi defendido pelos restantes ex-ministros que foram ouvidos hoje.