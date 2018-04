Síria

O Presidente francês afirmou hoje que decidirá "nos próximos dias", em conjunto com os Estados Unidos e Reino Unido, sobre um possível ataque em solo sírio devido ao alegado uso de armas químicas pelo regime de Bashar al-Assad.

Emmanuel Macron esclareceu que, caso se avance para ataques na Síria, eles serão direcionados apenas contra as "capacidades químicas" de Al Asad.

"Existe uma linha vermelha, que partilhamos com outras potencias. Vamos continuar a conversar com os Estados Unidos e o Reino Unido sobre questões técnicas e nos próximos dias tomaremos uma decisão", disse o Presidente da França, numa conferência de imprensa conjunta, em Paris, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman.