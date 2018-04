Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Publica (IGCP) contratou seis instituições financeiras para avançar com uma emissão de dívida sindicada a 15 anos, segundo noticiou hoje a Bloomberg.

De acordo com a informação publicada, as instituições em causa são o Barclays, a CaixaBI, o Deutsche Bank, o HSBC, o Morgan Stanley e o SG CIB.

A Bloomberg adianta que a dívida vence a 18 de abril de 2034 e que é esperado que a operação seja lançada e os preços fixados "num futuro próximo", de acordo com as condições do mercado.