Actualidade

O défice tarifário da eletricidade em Portugal deverá diminuir este ano para 2,0% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 2,5% de 2017, beneficiando das melhores condições macroeconómicas e da descida da dívida acumulada, prevê hoje a Moody's.

Numa nota de análise divulgada hoje, a agência de notação financeira estima que em Espanha e Portugal o rácio da dívida tarifária da eletricidade sobre as receitas anuais do mercado regulado continue a diminuir, situando-se nos 95-105% no final de 2018, na sequência da descida da dívida para "níveis sustentáveis".

Contudo, refere, esta desalavancagem será feita em Portugal "a um ritmo mais elevado" do que em Espanha, onde o peso do défice tarifário elétrico no PIB deverá recuar dos 1,9% de 2017 para 1,6% este ano.