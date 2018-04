Actualidade

Um responsável do gabinete do Presidente da Coreia do Sul disse hoje que a questão dos direitos humanos não será abordada durante a cimeira inter-coreana, agendada para 27 de abril.

O governo sul-coreano acredita que a desnuclearização é "a questão mais urgente" a ser abordada na reunião, acrescentou a mesma fonte, que pediu o anonimato, de acordo com a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

"Isso não significa que as questões dos direitos humanos não sejam importantes, mas o objetivo da próxima reunião é abordar a questão, mais urgente, a da desnuclearização", afirmou o responsável.