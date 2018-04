Buscas pelos turistas austríacos desaparecidos no Meco retomadas às 07

As operações de busca pelos dois cidadãos austríacos desaparecidos na segunda-feira na praia do Meco, em Sesimbra, distrito de Setúbal, foram retomadas às 07:30, adiantou à agência Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em declarações à Lusa, o comandante Fernando Pereira da Fonseca explicou que as buscas pelos dois desaparecidos que foram arrastados pelo mar na segunda-feira após uma aterragem acidentada da mulher, foram retomadas às 07:30, apesar da previsão de agravamento do estado do mar para hoje.

"As buscas vão ser retomadas a partir das 07:30. Durante a noite houve monitorização habitual daquela zona da costa com as patrulhas da Polícia Marítima, mas agora [de manhã] o dispositivo vai ser outra vez colocado. Contudo, hoje vamos ter um agravamento da ondulação em relação ao dia de ontem [terça-feira]", disse.