Actualidade

O diretor de relações internacionais do Partido Comunista da China (PCC) viaja na sexta-feira para a Coreia do Norte, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua, ilustrando a crescente reaproximação entre Pequim e Pyongyang.

Song Tao vai liderar uma delegação que inclui um elenco artístico, que vai participar no Festival de Arte da Primavera de Abril, evento que coincide com o aniversário do fundador do regime norte-coreano, Kim Il-sung.

O enviado chinês vai ainda reunir-se com altos quadros do Partido dos Trabalhadores, formação política única na Coreia do Norte.