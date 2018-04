Actualidade

O aviso lançado pela Eurocontrol para as companhias áreas que voam na área do Mediterrâneo Oriental-Nicósia não terá qualquer efeito nas operações da TAP pois a companhia não sobrevoa esta zona, disse fonte da empresa.

A mesma fonte indicou que a TAP Air Portugal não sobrevoa esta área nas suas rotas nem tem destinos na área em questão.

Na terça-feira, a organização europeia de segurança na navegação aérea (Eurocontrol) divulgou uma "advertência rápida" às companhias aéreas do leste do Mediterrâneo contra possíveis ataques aéreos com mísseis contra a Síria nas próximas 72 horas.