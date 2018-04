Actualidade

Um homem que quer dar o mundo aos filhos, e o seu desabamento interior, perante a realidade do mundo, definem a ação de "Morte de um caixeiro viajante", que se estreia na sexta-feira, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

Nesta estreia do encenador Carlos Pimenta no universo do dramaturgo norte-americano Arthur Miller, o espetador fica perante um Willy Loman - o protagonista - completamente devastado pelo cinismo do mundo e pela realidade maior do que a que sonhou para si e para a família, sem sequer se perceber o peso dos anos de 1940, quando a peça foi escrita. Aqui, tudo é atual, a obra, a s suas personagens e a sua encenação.

"Aquilo a que assistimos com Willy Loman, pode passar-se com qualquer ser humano, ainda nos nossos dias", disse à agência Lusa Carlos Pimenta, no final do ensaio de imprensa da peça.