Actualidade

Um avião militar despenhou-se hoje pouco depois da descolagem próximo de uma base da Força Aérea argelina em Boufarik, 30 quilómetros a sul de Argel, indicou a agência noticiosa oficial local APS.

Segundo a APS, bem como várias cadeias de televisão argelinas, o aparelho seguia com cerca de uma centena de militares a bordo.

Ainda não há informações sobre eventuais sobreviventes, com as televisões a difundirem imagens em direto do aparelho em chamas.