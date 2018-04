Actualidade

Portugal registou a segunda maior subida homóloga dos preços da habitação (10,5%) no quarto trimestre do 2017, tendo estes aumentado mais do dobro do que na zona euro e na União Europeia (UE), divulga hoje o Eurostat.

Entre outubro e dezembro de 2017, de acordo com o gabinete de estatísticas da UE, o índice de preços da habitação avançou 4,2% na zona euro e 4,5% no conjunto dos 28 Estados-membros, face ao trimestre homólogo.

As maiores subidas nos preços das casas, tal como mede o índice dos preços da habitação, registaram-se na Irlanda (11,8%), Portugal (10,5%) e na Eslovénia (10,0%), havendo apenas um recuo em Itália (-0,3%).