Actualidade

Os trabalhos de remoção do navio "Mestre Simão", encalhado no porto da Madalena do Pico desde 06 de janeiro, arrancaram na terça-feira à noite, indicou a capitania do porto da Horta, nos Açores.

"Esta fase inicial caracteriza-se pelo emprego de uma equipa que, trabalhando a bordo do navio, procede à remoção de painéis e forros, por exemplo dos tetos falsos e das anteparas (paredes), bem como de alguns elementos que se podem separar do navio propriamente dito, como é o caso da estrutura das cadeiras", descreve uma nota do capitão do porto da Horta, Rafael da Silva.

Uma barcaça equipada com grua, que participará na fase final dos trabalhos de remoção, os mais pesados, largou na terça-feira do porto de Mobile, no estado do Alabama, nos Estados Unidos da América, "tendo como data estimada de chegada ao porto da Madalena o dia 30 de abril", diz ainda o capitão.