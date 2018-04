Actualidade

O escritor português João Pinto Coelho, vencedor do Prémio LeYa, no ano passado, com o romance "Os loucos da Rua Mazur", participa, em maio, no Flipoços, Festival Literário de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Brasil, divulgou a organização.

A participação no Festival Literário de Poços de Caldas, que se realiza de 28 de abril a 06 de maio, centrado no Espaço Cultural da Urca, marca a estreia do escritor João Pinto Coelho, no Brasil.

"É a minha primeira vez no Brasil e num festival literário. A expectativa é muito grande, conheço o prestígio do festival, e poder estar presente num lugar tão distante, mas, simultaneamente, tão próximo, onde se fala de livros e se discute uma língua comum, tem de ser entusiasmante", afirmou João Pinto Coelho, segundo comunicado da organização.