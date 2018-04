Actualidade

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) recebe este ano letivo um total de 460 alunos estrangeiros e possui cerca de 145 protocolos de mobilidade internacional, espalhados pelos cinco continentes, foi hoje anunciado.

"O número de alunos estrangeiros a estudar no IPG tem crescido progressivamente nos últimos anos, quer por via dos alunos em mobilidade, quer pelos estudantes internacionais, isto é, aqueles que se candidataram a realizar os seus estudos em Portugal, no IPG", disse à agência Lusa Gonçalo Poeta Fernandes.

Segundo o vice-presidente do IPG, no ano letivo 2017/2018, aquela instituição de ensino superior "regista um total de 460 alunos nos diversos ciclos de estudos, provenientes de diferentes nacionalidades".