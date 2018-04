Actualidade

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 0,7% em março, acelerando face aos 0,6% observados em fevereiro, confirmou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, a variação homóloga do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) foi de 0,8% em março (face aos 0,6% registados em fevereiro), confirmando também os dados avançados na estimativa rápida publicada a 29 de março.

A variação mensal do IPC foi, por sua vez, de 1,9% (após uma variação de -0,7% em fevereiro e 1,8% em março de 2017) e a variação média dos últimos 12 meses foi de 1,2% (que compara com os 1,3% registados no mês precedente).