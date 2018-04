Actualidade

As subsidiárias da operadora Oi na Holanda vão votar, em junho, os seus planos de reestruturação no âmbito da recuperação judicial da companhia brasileira, aval que visa dar "reconhecimento europeu" ao documento aprovado no Brasil.

Em comunicado enviado ao mercado pela Oi e hoje reproduzido em Portugal pela Pharol (principal acionista daquela operadora), informa-se que "a justiça holandesa marcou as datas para as reuniões de verificação dos planos de composição holandeses da PTIF [Portugal Telecom International Finance B.V.] e Oi Coop [Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. - Em Recuperação Judicial], ambas a serem realizadas a 01 de junho de 2018".

"Dessa forma, tiveram início solicitações com a intenção de garantir o reconhecimento europeu para o Plano de Recuperação Judicial" da Oi, aprovado no final do ano passado, acrescenta.