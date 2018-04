Actualidade

A incidência de cancro em Portugal tem aumentado "três a quatro por cento ao ano" e, em 2017, foram registados cerca de "50 mil novos casos", mas a mortalidade está "relativamente estacionária", segundo o oncologista Miguel Barbosa.

"Em 2017, tivemos praticamente 50 mil novos casos de cancro no país. A incidência da doença tem vindo a aumentar três a quatro por cento ao ano", mas a mortalidade "tem estado relativamente estacionária ou com um aumento muito ligeiro", assinalou hoje o diretor do serviço de Oncologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O médico, que faz parte da organização dos Encontros da Primavera em Oncologia, que vão decorrer em Évora, entre quinta-feira e sábado, disse à agência Lusa que estes números mostram que, apesar de existirem "cada vez mais novos casos de cancro", os serviços estão "a tratar cada vez melhor" os doentes.