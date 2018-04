Actualidade

A consultora de risco político AON considerou hoje que o risco de um conflito envolvendo as maiores potências mundiais com implicações para várias regiões está no ponto mais elevado desde o fim da Guerra Fria.

"Apesar de a agitação civil e o terrorismo dominarem os 'ratings' para a maioria dos países, a probabilidade de um conflito interestatal envolvendo grandes potências chegou, em nossa opinião, ao ponto mais elevado desde o fim da Guerra Fria", escrevem os analistas no relatório sobre o Mapa de Risco Político 2018.

No relatório elaborado pela consultora de risco político AON, em parceira com a RiskAdvisory e a Continuum Economics, liderada pelo economista Nouriel Roubini, os analistas explicam que "a crescente competição geopolítica e um défice de liderança na diplomacia internacional contribuem para sustentar ou aumentar os riscos de conflito armado".