Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que o 'Brexit' é uma oportunidade para Portugal e o Reino Unido aprofundarem a sua "relação especial" secular, numa intervenção num evento destinado a atrair investimento britânico.

"Temos de transformar o 'Brexit' numa oportunidade para ambos os nossos países aprofundarem a nossa relação especial, tanto política como economicamente. O importante agora é minimizar as consequências negativas do 'Brexit' e desenvolver um relacionamento o mais próximo possível do Reino Unido", afirmou Costa, no discurso de encerramento do fórum económico Portugal/Reino Unido realizado no edifício da Bloomberg em Londres.

Discursando em inglês, António Costa salientou que "o projeto europeu é de paz e progresso, mas também de oportunidade".