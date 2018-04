Actualidade

O PSD solicitou hoje a presença do ministro da Cultura no parlamento "com a maior brevidade possível" para justificar o atraso da entrada em funções do novo conselho de administração da RTP, situação que considera "incompreensível e inaceitável".

Num requerimento entregue hoje na Assembleia da República e enviado à presidente da comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Edite Estrela, a bancada social-democrata lembra que o Conselho Geral Independente (CGI) da RTP indicou, em janeiro e fevereiro passados, os três membros do novo conselho de administração do operador de serviço público.

"No entanto, o novo Conselho de Administração da RTP, que continuará a ser liderado por Gonçalo Reis, ainda não tomou posse, pelo que a RTP, que inclui as estações de rádio e televisão públicas, se encontra em gestão corrente há vários meses, sem administração constituída, numa incompreensível e inaceitável situação de funcionamento que é potencialmente lesiva do interesse público", vinca o PSD.