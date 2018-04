Actualidade

As obras de construção e reabilitação de edifícios licenciadas pelas Câmaras Municipais ascenderam a 1.135, mais 16,3% em janeiro, face a igual mês do ano passado, indicou hoje Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

O consumo do cimento no mercado português, por sua vez, atingiu as 223,2 mil toneladas no primeiro mês deste ano, traduzindo um aumento de 7,5%, em relação a idêntico mês do ano passado, refere na Síntese de Conjuntura da Habitação de março.

No documento lê-se ainda que o 'stock' de crédito concedido pelas instituições financeiras às empresas do setor da construção e do imobiliário registou, pela primeira vez nos últimos oito anos, um aumento de 0,8%, em termos homólogos.