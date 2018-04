Actualidade

As empresas do setor automóvel sediadas no concelho de Tondela, no distrito de Viseu, deverão chegar a 2020 com um volume de exportação na ordem dos 500 milhões de euros, anunciou hoje o presidente do município.

Segundo José António Jesus, as quatro empresas do ramo automóvel instaladas no município (Huf, Avon, Brose e Eberspaecher), estão em fase de crescimento e, dentro de dois anos, deverão também atingir os 1.700 trabalhadores.

O autarca, que falava em Coimbra numa ação entre o município e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), adiantou que até 2020 vai ser necessário recrutar "mais 300 quadros" na área do setor automóvel.