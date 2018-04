Actualidade

Uma aplicação móvel e 'web' destinada ao acompanhamento de crianças com doenças crónicas vai ser desenvolvida durante os próximos três anos por uma consultora portuguesa, em parceria com empresas de Espanha e França, foi hoje anunciado.

"Queremos fazer chegar aos jovens com doenças como asma, diabetes e obesidade uma ferramenta útil e poderosa que permita a monitorização do seu estado de saúde, evitando ao máximo a perturbação da vida diária com deslocações ao médico e internamentos", explica Clara Rodrigues, gestora de projetos na consultora Future Balloons.

Com início oficial no dia 01 de abril, o projeto Tichron decorre de uma candidatura conjunta ao programa Interreg Sudoe, sob a iniciativa do Instituto de Investigação Sanitária IDIVAL, em Santander, Espanha.