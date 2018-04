Actualidade

O presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) assegurou hoje que a Ponte 25 de Abril não está em risco de colapso, mas salientou que, se as obras não decorrerem brevemente, o tráfego ferroviário terá de ser reduzido.

Carlos Pina foi hoje ouvido na Comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas por requerimentos do CDS-PP, do PCP e do PSD, sobre um relatório relativo à necessidade de intervenções na Ponte 25 de Abril, que devem demorar mais de dois anos.

O responsável assegurou que a Ponte 25 de Abril não está em risco de colapso, apesar de a palavra "colapso" ter sido usada no relatório.