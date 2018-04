Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aplicou coimas no valor de 1,7 milhões de euros no ano passado, quase o dobro do montante total das multas passadas em 2016, e concluiu 243 processos de contraordenação, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Anacom indica que, em 2017, "concluiu 243 processos de contraordenação abertos ou instaurados com base em notícias de infração que chegaram ao seu conhecimento", dos quais "71 conduziram à condenação dos respetivos arguidos".

Ao todo, foram aplicadas coimas no valor de 1,716 milhões de euros, que resultaram em pagamentos voluntários no valor de 12.424 euros, precisa o regulador, lembrando que, em 2016, o montante total das multas foi de 966 mil euros.