Actualidade

A obra "A Virgem e o menino com dois anjos", criada pelo artista português Álvaro Pires de Évora, no início do século XV, foi cedida em depósito ao Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, por dois colecionadores.

De acordo com o MNAA, a obra vai ser apresentada aos jornalistas na quinta-feira, no museu, depois de há menos de um mês ter sido revelada "A Anunciação", do mesmo pintor, incorporada no acervo do MNAA, após a compra em leilão, em Nova Iorque.

"A Virgem e o menino com dois anjos", criada entre 1425 e 1430, foi depositada no MNAA "por generosa iniciativa" dos colecionadores Maria Inês e João Soares da Silva, segundo um comunicado do museu.