Actualidade

A Câmara de Montalegre vai aplicar cerca de um milhão de euros na implementação de três projetos que visam combater o abandono e o insucesso escolares no concelho, anunciou hoje o município.

As medidas serão aplicadas até 2021 e têm financiamento comunitário, cabendo à autarquia a comparticipação nacional de 150 mil euros.

"É um projeto que só vigora no período de vigência do programa Norte 2020, para três anos, e não há garantias de continuidade, infelizmente. Se é uma medida para combater o abandono e o insucesso escolar, deveria ter continuidade anual. No meu entender, esta forma tira-lhe profundidade", afirmou em comunicado o presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves.