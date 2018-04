Actualidade

A taxa de ocupação nos hotéis em Portugal foi de 57% em fevereiro, um aumento de 1,8 pontos percentuais face ao mesmo mês do ano anterior, revelou hoje a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

Por destinos turísticos, o Oeste foi o que registou o maior crescimento da taxa de ocupação, com um aumento de 8,1 pontos percentuais (p.p.), seguido de Coimbra (7,9 p.p.) e das Beiras (mais 5,6 p.p.).

O preço médio por quarto ocupado (ARR) fixou-se nos 70 euros em fevereiro, mais 8% comparando com o período homólogo e Lisboa foi o destino com o valor mais elevado, com 88 euros, seguido do Grande Porto e das Beiras, ambos com 68 euros.