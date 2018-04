Actualidade

A circulação global do oceano Atlântico está a diminuir desde meados do século XIX e está atualmente na intensidade mais baixa dos últimos 1.600 anos, revela um estudo hoje divulgado.

O estudo, da responsabilidade da University College London (UCL, uma universidade pública inglesa) e do Instituto Oceanográfico de Woods Hole, um centro de investigação dos Estados Unidos, indica que se a circulação global das massas de água oceânicas continuar a enfraquecer poderá perturbar os padrões climáticos dos Estados Unidos à Europa e ao norte de África, e causar uma mais rápida subida do nível da água do mar.

A circulação do oceano Atlântico tem um papel muito importante na regulação do clima global. O sistema de circulação envia água quente e salgada da Corrente do Golfo (começa no golfo do México, segue ao longo da costa leste dos Estados Unidos e atravessa o Atlântico até à Europa) para o Atlântico Norte, onde liberta calor para a atmosfera e tempera o clima da Europa Ocidental. Depois de arrefecer ao chegar às regiões árticas e de tornar mais densa a água desce então a grandes profundidades e viaja até à Antártida e eventualmente volta depois à Corrente do Golfo.