Síria

O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse hoje "estar pronto" para apresentar ao Presidente Donald Trump todas as opções militares de retaliação ao ataque químico alegadamente cometido pelo regime sírio contra o bastião rebelde de Douma.

Jim Mattis realçou, no entanto, que os Estados Unidos "ainda estão a avaliar" as informações relacionadas com o ataque realizado no sábado passado, informações essas que serão importantes para apurar a responsabilidade do regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

Num 'tweet' matinal, o Presidente norte-americano avisou hoje a Rússia, aliada tradicional do regime sírio, que mísseis serão lançados na Síria em retaliação ao alegado ataque químico.