Actualidade

O croata Filip Krovinovic foi hoje o único ausente no treino do Benfica, que prepara o 'clássico' de domingo com o FC Porto, da 30.ª jornada da I Liga de futebol.

O médio recupera de uma rotura nos ligamentos do joelho direito, sofrida nos últimos minutos do jogo da I Liga em que os 'encarnados' venceram o Desportivo de Chaves (3-0), em 20 de janeiro, na 19.ª ronda.

Na informação avançada hoje pelo clube, o Benfica adianta que todo o plantel esteve à disposição de Rui Vitória, depois do melhor marcador da equipa Jonas ter falhado o jogo de sábado, no Bonfim.