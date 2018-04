Actualidade

Os novos planos de atuação para o Túnel do Marão, a nível de emergência, prevenção e intervenção vão ser oficialmente apresentação a 26 de abril, no local, informou hoje o Ministério das Infraestruturas.

Segundo a fonte, no mesmo dia entrará em funcionamento o centro de comando do túnel e será anunciada a data para a realização de um simulacro de incêndio na infraestrutura rodoviária de 5.665 metros, que está incluída no Autoestrada 4 (A4) que liga Amarante a Vila Real.

A elaboração do Plano de Prevenção e a revisão dos planos de Emergência Interna e Prévio de Intervenção foram determinados por um despacho conjunto dos secretários de estado da Proteção Civil, Artur Neves, e das Infraestruturas, Guilherme d'Oliveira Martins, tendo sido entregues ao Governo, em março, pela Infraestruturas de Portugal (IP) e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).