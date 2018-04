Actualidade

A Universidade de Évora foi alvo de buscas do Ministério Público e da Polícia Judiciária, na sequência de denúncias de crimes relacionados com procedimentos concursais, uso abusivo de meios e contratação de serviços, foi hoje divulgado.

As diligências do Ministério Público (MP) e da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ), que decorreram na segunda-feira, foram divulgadas na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

Segundo o MP, foram apreendidos "elementos de prova" nas instalações da Universidade de Évora (UÉ), no âmbito de dois inquéritos pendentes no DIAP de Évora, cuja investigação prossegue em conjunto com aquela unidade da PJ.