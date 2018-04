LE

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse hoje acreditar na 'remontada' face ao Atlético de Madrid, quinta-feira, e no consequente apuramento para as meias-finais da Liga Europa em futebol, apesar da desvantagem de 2-0 trazida de Madrid.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão dos 'quartos', o técnico disse que os 'leões' têm "algumas possibilidades" de discutir a eliminatória e afastar os madrilenos, frisando que "o importante é marcar primeiro".

"Não tenho um tempo ideal para isso. Não há uma obrigação estratégica de fazer um golo logo a abrir o jogo. Temos a nossa estratégia montada, queremos fazer a 'remontada' e estamos a trabalhar para surpreender o Atlético", afirmou.