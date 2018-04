Actualidade

A emissão sindicada de Obrigações do Tesouro (OT) a 15 anos colocada hoje por Portugal teve uma procura superior a 16.000 milhões de euros, superior em mais de seis vezes o montante que o IGCP pretendia colocar inicialmente.

Portugal regressou hoje ao mercado de dívida de médio e longo prazo com uma emissão sindicada de 3.000 milhões de euros, com uma taxa de juro de 2,325% e com maturidade a 18 de abril de 2034 (15 anos), confirmou hoje a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

"A transação beneficiou de uma procura forte dos investidores", afirma a agência liderada por Cristina Casalinho, num comunicado divulgado ao final da tarde, acrescentando que a procura rondou os 16.000 milhões de euros.