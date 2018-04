PR/Egito

O Presidente da República usou hoje, no Cairo, a expressão "quase inferno", de António Guterres, o português que é secretário-geral da ONU, para caracterizar a situação na Síria e na região.

Minutos depois de aterrar na capital do Egito, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre a situação na Síria, com as notícias e imagens de ataques com armas químicas, e fez a defesa do "caminho da paz", seguindo a posição da União Europeia (UE), e da intermediação para se tentar solucionar o problema sírio.

"Infelizmente tem vindo a subir o caminho da guerra, como diz o secretário-geral da ONU, convertendo, se não a região toda, mas particularmente a Síria, numa situação que já comparou a um quase inferno", afirmou aos jornalistas.