O realizador mexicano Guillermo del Toro regressou hoje como um herói ao Festival Internacional de Cinema Fantástico de Bruxelas (BIFFF) e fascinou a audiência com uma viagem pela sua cinematografia, na qual não faltaram confissões nem canções.

A expectativa para o encontro com a 'estrela maior' da 36.ª edição do BIFFF era grande. Os bilhetes, esgotados há dias, voaram das bilheteiras, e hoje, mais de uma hora antes do aclamado realizador mexicano iniciar a sua 'masterclass', já uma pequena multidão se aglomerava junto ao Cine 1 do Bozar, o espaço que, por estes dias, acolhe o festival.

A longa espera, vibrante de entusiasmo - a plateia 'chamou' Del Toro com palmas compassadas, gritou quando este foi anunciado e explodiu num aplauso apoteótico quando entrou em palco -, valeria a pena: desafiado pelo apresentador, o vencedor do Óscar de melhor realizador em 2018 agarrou no microfone e cantou a 'ranchera' "Cielito Lindo", com o público a acompanhá-lo no conhecidíssimo verso "Canta y no llores".