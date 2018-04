Actualidade

Um golo de grande penalidade de Cristiano Ronaldo, aos 90+7, valeu hoje ao bicampeão da Europa Real Madrid o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, apesar da derrota 3-1 com a Juventus.

Depois de vencer por 3-0 em Itália, os 'merengues' não esperavam reviravolta com golos do avançado croata Mario Mandzukic (02 e 37 minutos) e do francês Matuidi (60), aproveitando uma falha do guarda-redes Keylor Navas, que igualavam a eliminatória.

A segundos de se esgotar o terceiro e último minuto de tempo extra, o árbitro assinalou penálti contra a Juventus - Buffon foi expulso, por protestos - e o internacional português 'fuzilou', colocando o Real Madrid pela oitava vez seguida nas meias-finais.