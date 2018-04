Síria

A primeira-ministra britânica, Theresa May, convocou os seus ministros para uma reunião de emergência na quinta-feira, para discutir a resposta do Reino Unido ao alegado uso de armas químicas na Síria, indicou hoje o seu gabinete.

Um porta-voz de Theresa May indicou que a primeira-ministra decidiu convocar os seus ministros para "discutir a resposta aos eventos na Síria", onde alegadamente o regime do Presidente Bashar Al-Assad foi responsável por um ataque com armas químicas na cidade rebelde de Douma.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou hoje que mísseis serão lançados, numa ação em que deve contar com o apoio do Reino Unido e da França.