Actualidade

A advogada do autor do massacre de Parkland, em fevereiro último, disse que o cliente vai renunciar à herança da mãe e doar o dinheiro a organizações escolhidas pelos familiares das vítimas do tiroteio.

Nikolas Cruz "não quer benificiar dos fundos" da apólice do seguro de vida [cerca de um milhão de euros] a que tem direito devido à morte da mãe, em novembro passado, afirmou a advogada, Melisa McNeill, durante uma audiência, na quarta-feira.

Pelo contrário, Cruz, de 19 anos, deseja que esse dinheiro seja transferido para organizações de solidariedade escolhidas pelas famílias das vítimas do tiroteio numa escola em Parkland, onde o adolescente matou 14 alunos e três professores com uma espingarda automática, a 14 de fevereiro último.