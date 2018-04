Actualidade

O processo de Sun Zhengcai, o mais alto dirigente chinês a cair em desgraça nos últimos cinco anos, começou hoje em Tianjin (norte), anunciou o tribunal nas redes sociais.

O julgamento começou, com a presença de mais de 130 pessoas, incluindo responsáveis políticos e jornalistas, indicou o tribunal intermediário número um de Tianjin.

A 13 de fevereiro, a procuradoria-geral chinesa acusou de corrupção Sun Zhengcai, antigo membro do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC) e visto como favorito à sucessão do Presidente da China, Xi Jinping.