Síria

Os "últimos rebeldes" da cidade de Douma, último reduto dos arredores de Damasco, depuseram as armas e o líder do grupo Jaich al-Islam abandonou a zona dirigindo-se para o norte do país, indica uma organização não-governamental.

"Os combatentes do grupo Jaich al-Islam entregaram as armas à Polícia Militar russa hoje em Douma", refere o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

O líder do grupo, Issam Bouwaydani, saiu da zona e dirige-se para o norte da Síria.