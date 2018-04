Actualidade

Quinze pessoas morreram hoje num ataque dos talibãs à sede do governo do distrito de Khwaja Omari, na província de Ghazni, no sudeste do Afeganistão, que durou mais de três horas, segundo várias fontes.

O ataque, de madrugada, foi o mais recente dos rebeldes na província de Ghazni, que se encontra agora em grande parte sob controlo talibã.

Os talibãs, que colocaram minas para evitar a chegada de reforços por parte do governo, já reivindicaram o ataque.