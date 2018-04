Grécia

A taxa de desemprego na Grécia caiu para 20,6% em janeiro, menos duas décimas face a dezembro e menos 2,6 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2017, foi hoje anunciado.

Segundo dados corrigidos das variações sazonais hoje divulgados pela agência de estatística grega (Elstat), em termos absolutos o número de desempregados desceu para 977.222 em janeiro, menos 10.167 pessoas do que em dezembro e menos 126.430 pessoas do que no mesmo mês de 3027.

O número de empregados cifrou-se em 3.755.427, menos 12.443 do que em dezembro e mais 98.712 do que no mesmo mês de 2017.