Os credores qualificados da operadora brasileira Oi que escolheram converter 6,8 mil milhões de euros em dívida vão ficar com 72,12% da companhia caso "tomem os passos necessários" para a concretização da conversão em capital, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado ao mercado pela Oi e hoje reproduzido em Portugal pela Pharol (principal acionista daquela operadora), a operadora brasileira divulga o "resultado final das escolhas feitas pelos credores qualificados da companhia e das suas subsidiárias", indicando que os "credores qualificados titulares de créditos no valor de 8.462.921.552,92 dólares [6.840.860.000 euros] optaram pelo pagamento dos seus respetivos créditos na forma prevista" no plano de recuperação judicial.

Assim, "a diluição total resultante da entrega do pacote de instrumentos financeiros previstos [...] no plano, no contexto do aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração de 05 de março de 2018, será de 72,12%, caso todos os credores qualificados tomem os passos necessários para participar na oferta de troca", acrescenta a companhia.