Actualidade

O comércio mundial vai crescer 4,4% em 2018, menos três décimas do que no ano passado, afirmou hoje a Organização Mundial do Comércio (OMC) na apresentação do relatório sobre perspetivas comerciais.

A análise indica que muito provavelmente este crescimento se moderará no próximo ano e se situará em cerca de 4%, abaixo da média de 4,8% registada nos anos noventa, mas claramente acima da média de 3% do período posterior à crise financeira e económica de 2008.

Contudo, a OMC adverte que estas estimativas podem ser atingidas e revistas em baixa devido ao aumento das tensões comerciais, que já estão a afetar a confiança do setor privado e as decisões de investimento.