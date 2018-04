Skripal

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) confirmou hoje que o gás utilizado para envenenar o ex-espião Serguei Skripal foi novichok, como tinham concluído as autoridades britânicas.

"Os resultados das análises realizadas por laboratórios designados pela OPAQ a amostras biológicas e ambientais recolhidas pela equipa da OPAQ confirmam as conclusões do Reino Unido relativamente à identidade do químico que foi usado em Salisbury e afetou gravemente três pessoas", afirma a organização internacional de controlo do armamento químico num comunicado.

O texto frisa a "grande pureza" da substância analisada.